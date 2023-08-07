Военные СВО из Оренбургской области оказались под завалами шахты

В Оренбургской области жены военных СВО обратились в аппарат Уполномоченного по правам человека, сообщает 56orb.ru . Причина – мобилизованные мужчины в зоне проведения спецоперации попали под вражеский обстрел, когда находились в шахте. Теперь бойцы не могут выбрать из-под завалов.

Уполномоченный по правам человека Анатолий Чадов принял письменные заявления от женщин, чьи мужья оказались под завалами в шахте в зоне СВО. Он отметил, что военные нуждаются в оказании медицинской помощи. Выбраться самостоятельно бойцы не могут. Анатолий Чадов заявит о проблеме на комиссии по рассмотрению обращений по вопросам мобилизации и привлечет к помощи органы военной прокуратуры.

Родственники защитников из Оренбургской области также часто поднимают другой вопрос – невыплату денежных средств, которые обещали военным. Жительница Гая рассказала, что сын не может получить «губернаторские выплаты». Сам военный вместе с коллегами оставляли в сети видеообращение, в котором военные рассказали о том, что не могут получить обещанные ранее деньги. Юрист Народного фронта рекомендуют не записывать коллективные видео, а обращаться с письменными заявлениями в соответствующие органы.