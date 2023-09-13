Военные СВО из Удмуртии не получают вовремя положенные выплаты

Военные СВО из Удмуртии не получают вовремя деньги, которые им должны выделять из регионального бюджета. Министр социальной политики и труда республики Ольга Лубнина рассказала, что в ведомстве проинформированы о проблеме. Спикер объяснила, почему так получается, сообщает udm-info.ru .

Министр Ольга Лубнина объяснила, что причина в обмене ведомств информацией и в задержке отправки документов. Сначала военнослужащих должны внести в списки в военкоматах. Позже бойцам выдают справки о том, что их зачислили в воинскую часть. Эту справку участник СВО передает снова в военкомат.

Затем начинается проверка. Во-первых, военный уже мог получить деньги и решил обратиться повторно. Во-вторых, проверяют соответствие указанной информации в справках реальным данным.

Люди оставляют жалобы, но Ольга Лубнина уверила, что каждый военный СВО получит обещанные регионом 50 тысяч рублей. Издание отмечает, что по сравнению с другими регионами сумма выплаты в Удмуртии одна из низкой. Администрация каждого края самостоятельно определяет сумму, которую единоразово выплачивает военному СВО.