Военные СВО не могут покинуть зону спецоперации даже для получения медалей
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
В Ставропольском крае состоялась церемония награждения бойцов спецоперации, сообщает newstracker.ru.
Некоторые бойцы не могли получить награду лично. Так, родители мобилизованного из села Садовое получили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. Их сын, воин, который получил награду за мужество, находится в зоне СВО и не смог приехать на памятное вручение.
«Наш герой при исполнении гражданского долга проявил мужество, отвагу и самоотверженность. Это уже третья награда бойцов из Предгорья за текущий месяц. С такой командой мы точно одержим победу», отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко
Глава Предгорного округа Николай Бондаренко отметил, что за текущий месяц медали за отвагу передают жителям региона уже в третий раз. Он отметил мужество и силу своих соотечественников. Николай Бондаренко надеется, что все военные СВО вернутся домой живыми, невредимыми и здоровыми.
В Зеленокумске военнослужащих наградил генерал-майор Сергей Черноиванов. 20 человек проявили себя в зоне спецоперации героически. Генерал-майор пожелал бойцам крепкого здоровья. В сложной обстановке военные смогли быстро адаптироваться и проявить свое мужество. Несколько дней ранее в военном комиссариате Пятигорска наградили за отвагу жителя Кисловодска, который несколько раз отправлялся в зону СВО, но сейчас проходит лечение из-за ранения.