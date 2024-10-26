Военные ВС РФ посадили БПЛА RQ-20 Puma производства США
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Инженер по противодействию БПЛА рассказал, что российским военнослужащим удалось посадить переданный Украине американский беспилотник RQ-20 Puma, сообщили РИА Новости.
Военные РФ выполнили работу максимально аккуратно. Беспилотник при посадке не пострадал. Теперь российские специалисты смогут изучить его электронику.
«В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — рассказал собеседник агентства.
Собеседник предоставил агентству видео трофейного беспилотника, которое подтверждает удовлетворительное состояние БПЛА.
В зоне поражения также оказался БПЛА «Баба-яга», который военные РФ сбили из стрелкового оружия. Удалось установить, что беспилотник мог сбросить два боеприпаса. В устройство был вмонтирован ретранслятор Starlink, который получает и передает данные через космос.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 октября ПВО сбила 17 БПЛА самолетного типа над четырьмя российскими областями.