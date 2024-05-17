Эксперт Шарковский предрек быстрое освобождение Сумской области военными СВО

Военный эксперт Александр Шарковский уверен, что участники специальной операции на Украине смогут быстро освободить Сумскую область, если подобное распоряжение поступит от российского командования, пишет интернет-издание «Абзац» .

Эксперт перечислил два фактора, которые влияют на успешные действия Армии России. Во-первых, в Сумской области особенный рельеф. На территории региона встречается много широких оврагов. Если ВСУ построили оборонительные укрепления, военные СВО беспроблемно смогут их ликвидировать.

«Есть водные преграды, но местность открытая, не вижу чего-то, что бы способствовало организации обороны», — рассказал эксперт.

Во-вторых, российские военнослужащие могут эффективно наносить удары по позициям украинских солдат при помощи авиации и артиллерии.

Эксперт отметил, что освобождение Сумской области будет проходить так же стремительно, как сейчас развиваются события на Харьковском направлении.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Путин заявил, что Россия не преследует цель взять под контроль Харьков.