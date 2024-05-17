Путин опроверг планы о взятии Харькова

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не преследует цель взять под контроль Харьков. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции, подводя итоги визита в Китай.

В Пекин российский лидер прибыл в четверг, 16 мая, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что украинская армия сама виновата в больших потерях, которые терпит в результате наступательных действий ВС РФ. Глава государства отметил, что Москва вынуждена создавать санитарную зону для того, чтобы защитить территорию Белгородской области от регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

Белгородская область практически каждый день попадает под обстрел со стороны Украины. ВСУ используют ракеты и беспилотники. На территории региона установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине.