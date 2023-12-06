Военный городок Саман оказался никому не нужным: разрушенные здания, сорняки, осколки

Военный городок Саман вблизи Владивостока до 2012 года был процветающим, сообщает vostokmedia.com . Теперь на территории находятся разрушенные здания, причем городок продолжает числиться на базе Минобороны РФ (по предварительным данным редакции). Передать земли местной администрации проблематично.

Фото: [ vostokmedia.com ]

Ранее на территории находились многоэтажные дома, где счастливо жили военные и их жены с детьми. Был построен детский сад. В отдельном здании находились призывники. Для комфортной жизни состава 1553-го Краснознаменного зенитно-ракетного полка ПВО было все: столовая, магазин, санитарная часть, почтовое отделение.

Теперь территория заросла бурьянами. Здания рушатся. Разбросано много мусора. Явно пришло время навести порядок и закрепить ответственного за участком.

«Как мне кажется, это место должно быть частью исторического наследия Приморского края, и там должно быть облагорожено. Но все разворовали. Люди пришли, утащили по кусочку этой истории, и ее как таковой не осталось», — поделилась своим мнением с корреспондентом «Восток-Медиа» туристка Алина, бывавшая в разрушенном Самане.

Вред имуществу наносят и жители близлежащих населенных пунктов. Сначала вынесли все ценное. Потом начали срывать обои, плитку и разбирать стены на кирпичи.

«Это отвратительно. За 10 лет люди практически уничтожили городок. Удивительно, что не оторвали штукатурку в подъездах и не вынесли. Вроде и должна была быть охрана, но, с другой стороны, это очень дорого в долгосрочной перспективе. Возможно, решением бы стал полный снос городка», — поделился своими мыслями о судьбе Самана с корреспондентом «Восток-Медиа» анонимный житель Владивостока.

В первую очередь необходимо вывести земли из владения Минобороны РФ. Сделать это проблематично из-за ряда бюрократических моментов. С такими проблемами сталкиваются жители других регионов, вблизи населенных пунктов которых десятилетиями стоят заброшенные военные городки.