Военный городок Саман оказался никому не нужным: разрушенные здания, сорняки, осколки
Фото: [vostokmedia.com]
Военный городок Саман вблизи Владивостока до 2012 года был процветающим, сообщает vostokmedia.com. Теперь на территории находятся разрушенные здания, причем городок продолжает числиться на базе Минобороны РФ (по предварительным данным редакции). Передать земли местной администрации проблематично.
Фото: [vostokmedia.com]
Ранее на территории находились многоэтажные дома, где счастливо жили военные и их жены с детьми. Был построен детский сад. В отдельном здании находились призывники. Для комфортной жизни состава 1553-го Краснознаменного зенитно-ракетного полка ПВО было все: столовая, магазин, санитарная часть, почтовое отделение.
Теперь территория заросла бурьянами. Здания рушатся. Разбросано много мусора. Явно пришло время навести порядок и закрепить ответственного за участком.
«Как мне кажется, это место должно быть частью исторического наследия Приморского края, и там должно быть облагорожено. Но все разворовали. Люди пришли, утащили по кусочку этой истории, и ее как таковой не осталось», — поделилась своим мнением с корреспондентом «Восток-Медиа» туристка Алина, бывавшая в разрушенном Самане.
Вред имуществу наносят и жители близлежащих населенных пунктов. Сначала вынесли все ценное. Потом начали срывать обои, плитку и разбирать стены на кирпичи.
«Это отвратительно. За 10 лет люди практически уничтожили городок. Удивительно, что не оторвали штукатурку в подъездах и не вынесли. Вроде и должна была быть охрана, но, с другой стороны, это очень дорого в долгосрочной перспективе. Возможно, решением бы стал полный снос городка», — поделился своими мыслями о судьбе Самана с корреспондентом «Восток-Медиа» анонимный житель Владивостока.
В первую очередь необходимо вывести земли из владения Минобороны РФ. Сделать это проблематично из-за ряда бюрократических моментов. С такими проблемами сталкиваются жители других регионов, вблизи населенных пунктов которых десятилетиями стоят заброшенные военные городки.