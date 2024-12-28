Военный летчик Попов: Киев испортил репутацию американским F-16

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов высказал мнение, что передача американских истребителей F-16 Fighting Falcon Украине негативно отразилась на репутации самолета и военного производства США, сообщил портал News.ru.

Эксперт пояснил, почему ранее истребители F-16 помогали военным в других вооруженных конфликтах. Летчик Попов считает, что прошлые противники США были более слабыми по сравнению с Армией России и не обладали современными средствами ПВО.

«Американцам не стоило давать истребители F-16 Украине, потому что это стало антирекламой для американского производителя. Все-таки F-16 для американцев и всего Запада — это брендовая машина», — отметил летчик Попов.

Военный летчик Попов отметил, что ВСУ не могут открыто использовать F-16. Истребители американского производства могут взлетать с любого аэродрома, расположенного на западе Украины. Дальнее расстояние не помешает российским радиолокационным комплексам сразу установить сигнал с самолетом. По его данным, за 150-200 км от линии фронта средства ПВО уже могут уничтожить объект противника.

«Единственный шанс для F-16 подкрасться к линии фронта и там пустить ракеты — это идти на предельно малых высотах — в 100-500 метрах», — рассказал эксперт.

По мнению летчика, технически выполнить задание — идти на предельно малых высотах — достаточно сложно. Для этого необходимо иметь высокий уровень профессионализма.

Ранее сообщалось, что самолет F-16 сбит в Запорожской области в районе пусковой позиции.