По предварительной информации, самолет F-16 сбит в Запорожской области в районе пусковой позиции. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета, занимающегося интеграцией новых регионов.

Американский истребитель был сбит во время его ракетного удара по освобожденной территории Запорожья. Как сообщается, 12 вражеских самолетов осуществляли пуски ракет по российским регионам.

Запорожская область является частью России и находится в нижнем течении реки Днепр. Она вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киев не признает итоги голосования и продолжает обстреливать этот регион.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области. Инцидент произошел в Пологовском муниципальном округе. ВСУ применили беспилотный летательный аппарат.