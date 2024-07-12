Начальник разведки 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений с позывным «Самара» обратился ко всем россиянам с просьбой готовиться к войне. Он уверен, что она неминуемо коснется каждого, сообщает ridus.ru .

Евгений рассказал, что пришел в зону спецоперации достаточно спонтанно. Было ясно, что надо защищать Родину. Когда узнал, что футбольные болельщики объединяются вместе для выполнения боевых задач, сразу понял, что это его вариант. В Донецк приехал полтора года назад. В момент первого стрелкового боя с противником думал, что непременно умрет.

Первые звуки стрельбы даже не смог разобрать. В таком же недоумении были и его сослуживцы, опыта у которых также не было на тот момент. Сначала началась хаотичная стрельба, причем даже не в сторону военнослужащих ВСУ. Потом все собрались и сумели дать жесткий отпор противнику.

Теперь от первого боя остались лишь воспоминания. Евгений за время пребывания в зоне спецоперации был штурмовиком, разведчиком, командиром отделения, комроты. Теперь боец ведет разведку бригады. Своей работой доволен, особенно, когда все идет по плану.

«Война коснется каждого. Готовьтесь и помните о ней», — обратился военный Евгений ко всем, кто прочитает его интервью «Ридусу».

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