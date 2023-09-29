Военный СВО из Нижнего Тагила не может получить выплаты из-за бюрократических ошибок

26-летний доброволец из Нижнего Тагила не может получить 3 миллиона рублей в качестве компенсации за ранение в СВО из-за того, что сотрудники госпиталя потеряли одну справку, сообщает tagilcity.ru .

Доброволец Андрей был награжден «За отвагу». Два месяца он провел на второй линии соприкосновения. Еще два – на передовой. После осколочного ранения мужчина был вынужден покинуть зону СВО. Военного госпитализировали в госпиталь в Запорожской области.

«Меня успели увезти до Васильевки, там Васильевская городская больница. Сделали первичную операцию там. И потом через пару дней отправили в Севастополь, в военно-морской госпиталь», — рассказал Андрей корреспонденту TagilCity.ru.

После выписки мужчину направили на реабилитацию и передали пакет документов: справку формы 100 и различные медицинские выписки. Но все документы были не в оригинале, а в копии. Для выплаты единоразовой помощи в размере трех миллионов рублей необходимо иметь именно оригинал справки формы 100.

Найти справку не получилось. Сначала военному сказали, что ее передадут в военную часть. Там объяснили, что справку направят в госпиталь. Позже заверяли, что документ отправлен, но почта задерживает письмо. Прошло полгода, но до сих пор не удалось выяснить, где именно находится оригинал справки формы 100.

«Где-то все затерялось, так и не могу разобраться, где они гуляют. Насколько я знаю, сейчас закон вышел, что госпиталь сам может отправлять в Москву данные по выплате в 3 миллиона. Раньше нужно было обращаться в госпиталь, оттуда к командиру части, и командир отправлял в Москву», — говорит Андрей.

Отсутствие справки не позволяет мужчине трудоустроиться в правоохранительные органы.

«Сложновато устроиться с этим ранением, не все берут. Неофициально работаю, а хотел в правоохранительные органы устроиться, но без той справки документы не принимаю», - говорит Андрей TagilCity.ru.

Андрей чувствует себя не всегда хорошо. Иногда его беспокоят боли в животе. Пришлось пережить несколько операций.

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что история Андрея – не единичный случай. В настоящее время рассматривают около 30 схожих ситуаций.