В Нижнем Тагиле в пятницу, 27 декабря, состоится церемония прощания с ветераном боевых действий Александром Буньковым, сообщил tagilcity.ru со ссылкой на ритуальное бюро «Реквием».

Издание сообщило, что Александр Буньков решил встать на защиту Родины в апреле 2024 года. Он погиб во время выполнения боевого задания под Семеновкой. В зону спецоперации отправился, имея определенный опыт и навыки. Россиянин ранее воевал на Кавказе в горячих точках. Он входил в состав спецназа. За мужество и проявленный героизм был неоднократно награжден медалями и грамотами.

Издание отметило, что Александр Буньков некоторое время работал в местной администрации, а потом ушел на пенсию. Участник СВО погиб в возрасте 51 год. Дома его ждали любящие члены семьи. Коллеги отзываются о военнослужащем как об ответственном и отзывчивом человеке, который всегда руководствовался законами чести. Церемония прощания запланирована на 15:00 в «Реквиеме».

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в беседе с корреспондентом WP признались о надежде на перемирие с Россией в 2025 году из-за высокой усталости.