Украинские военные рассказали корреспонденту американского издания The Washington Post, что были бы рады перемирию с Россией в 2025 году. Однако считают такое развитие событий маловероятным.

Для украинских военных, которые находятся в Днепропетровской области, организовали праздничные мероприятия, приуроченные к Рождеству. Автор материала присутствовал на празднике. Он отметил, что поднять настроение военным не удалось. По его мнению, бойцы уже слишком устали от военных действий. Солдаты этого не скрывают.

«Боевой дух продолжает падать все ниже и ниже, становясь все хуже и хуже», — заявил Кирилл, заместитель командира батальона 33-й механизированной бригады Украины.

По словам Кирилла, военные даже не надеются, что скоро получится прекратить военные действия. Солдаты 33-й бригады ВСУ рассказали, что перемирие стало бы для них «передышкой», в которой они нуждаются.

Обсуждая возможные мирные переговоры, противник не исключает, что Украина может согласиться на отдачу освобожденных Армией РФ территорий. Это примерно 20% от всей территории страны. Некоторые военные боятся, что президент Украины Владимир Зеленский откажется от уступок в территориальном плане. По их мнению, избранный президент США Дональд Трамп в таком случае может ограничить помощь Киеву.

«Там, где раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», — сказал Кирилл.

26-летний Александр допустил, что партнеры Украины могут прекратить оказывать помощь. Тогда Киеву придется соглашаться на любые условия из-за отсутствия снарядов. 37-летний Денис высказал мнение, что ВСУ испытывают проблемы не только с дефицитом оружия, но и солдат.

Ранее Лавров охарактеризовал перемирие на Украине как дорогу, ведущую в никуда.