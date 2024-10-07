Воевавшего за ВСУ белоруса Дюрбейко заочно приговорили к 14 годам колонии

Гражданина Белоруссии Яна Дюрбейко Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы за участие в спецоперации на стороне ВСУ, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Установлено, что гражданин Белоруссии принял решение участвовать в зоне СВО с самого начала спецоперации. В феврале 2022 года он принимал участие в боях на стороне ВСУ. Завершил карьеру наемного военного в июле того же года. Позже был объявлен в международный розыск.

Верховный суд ДНР выслушал позицию государственного обвинителя, которую принял к сведению. Гражданину Дюрбейко назначено 14 лет колонии на основании ст. 359 УК РФ (ч.3 — участие наемника в вооруженном конфликте). При пересчете на российские рубли наемный боей получил 300 тыс.

«Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Республики Беларусь Яна Дюрбейко», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобороны России заявило о расстреле польскими наемниками в рядах ВСУ мирных жителей, которые находились в Судже.