Воин СВО и фотограф: во Владивостоке открылась выставка документальных фото

Андрей Ефимов в 2022 году пребывал в зоне проведения СВО, где не только отдавал долг Родине, но и фотографировал военных, сообщает vostokmedia.com . Жителям и гостям Владивостока предложено познакомиться с уникальными фотографиями на документальной выставке.

«Цель моей работы — поддержать проводимую Россией Специальную военную операцию, добровольческое движение. Здесь вы увидите портреты бойцов батальонов «Барс-18», «Тигр», 155-й отдельной гвардейской Ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ, ополченцев Народной милиции ДНР», - рассказывает автор выставки Андрей Ефимов

Андрей Ефимов был на первой линии боевого соприкосновения. Он фотографировал сослуживцев в самые сложные моменты их жизни. Фотограф отмечает, что снимки передают атмосферу происходящего в зоне спецоперации. Глаза российских солдат наполнены уверенностью в победе.

Также героями фотографий стали жителей освобожденных городов. На некоторых снимках запечатлены возгорания домов или процесс разминирования территории. Для посетителей выставка откроется 7 июля.