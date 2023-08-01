«Война империалистов»: Президент Никарагуа рассказал, чем закончится конфликт на Украине

Президент Никарагуа Даниэль Ортега сделал ряд заявлений относительно конфликта России и Украины во время празднования 44-й годовщины основания воздушных сил страны, пишет агентство « РИА Новости ». Политик отметил, что против России выступает не Украина, а США и НАТО. Главная цель – добиться полного уничтожения РФ.

«Мы сейчас сталкиваемся с мировым конфликтом, где НАТО во главе с Соединенными Штатами полны решимости победить Российскую Федерацию. Это не просто конфликт между двумя государствами (РФ и Украиной - ред.), это война империалистов земли во главе с НАТО и США, которые пытаются уничтожить Россию, чтобы стать хозяевами планеты», - высказал мнение президент Никарагуа Даниэль Ортега

США и страны НАТО воют с Россией на территории Украины, чтобы определить, кто станет хозяином планеты, считает Даниэль Ортега. У США одна цель – победить Россию. Политик считает, что у Москвы нет цели оккупировать Украину, но ей необходимо как-то обороняться, чтобы противостоять Вашингтону.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится мирными переговорами. Этот момент настанет тогда, когда США будет выгодно остановить военные действия. Потому что цели воевать у России нет. Если бы была воля РФ, то конфликт уже был бы прекращен.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега ранее заявлял в СМИ, что военный конфликт между Украиной и Россией происходит из-за борьбы за мир, но Киевом руководит ряд террористических стран.