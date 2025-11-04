Война за орбиту: Пентагон развертывает новые системы для подавления спутников России и Китая

Согласно информации агентства Bloomberg со ссылкой на данные Космических сил США, американские военные приближаются к этапу развертывания двух новых комплексов вооружений, задачей которых является временное подавление работы китайских и российских спутников-разведчиков.

Согласно данным издания, на вооружение поступят комплексы Meadowlands и Remote Sensing Terminals (RMT), которые станут развитием существующей системы радиоэлектронного противодействия Counter Communications System, развернутой в 2020 году. Стратегия предусматривает глобальное размещение этих комплексов для нейтрализации усиливающихся китайских космических угроз.

Анализ Космических сил США показывает, что по состоянию на июль китайская орбитальная группировка насчитывает свыше 1 189 аппаратов, причем более 510 единиц специализируются на разведывательных функциях, наблюдении и рекогносцировке. Эти космические платформы обеспечивают КНР возможности по отслеживанию расположения американских авианосных ударных групп, экспедиционных сил и авиационных соединений.

По данным издания, несмотря на многолетнее отставание от графика работ над системой Meadowlands корпорацией L3Harris, ее развертывание запланировано на данный финансовый год.

Ранее сообщалось, что преследующий Землю с августа зонд может быть родом из СССР.