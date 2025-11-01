Преследующий Землю с августа зонд может быть родом из СССР

Квазиспутник Земли 2025 PN7, открытый учеными в августе, вероятно, является фрагментами космического аппарата, разработанного еще в Советском Союзе. Эту гипотезу на платформе Medium выдвинул астрофизик Ави Леб.

Леб утверждает, что для проверки теории необходимо провести спектроскопический анализ исследуемого небесного объекта.

«Некоторые особенности 2025 PN7 придают ему сходство с космическим аппаратом земного происхождения. Траектория полета спутника близка к траектории одной из ступеней ракеты-носителя, которая вывела в открытый космос „Зонд-1“, построенный в Советском Союзе», — рассказал ученый.

Астрофизик сообщил, что более тридцати лет назад, когда был обнаружен первый объект подобного рода, научное сообщество всерьез обсуждало возможность того, что это инопланетный разведывательный аппарат. Однако впоследствии эта гипотеза была отвергнута.

