Волгоградцы запаниковали из-за массовых уведомлений о внесении в реестр воинского учета

35-летний Сергей из Красноармейского района рассказал, что испытал шок из-за появившегося уведомления. У мужчины двое детей. Он не имеет опыта, потому что не проходил службу в армии. Волгоградец позвонил в военкомат. Ему посоветовали не волноваться. Уведомление также получил житель Кировского района, у которого есть медицинская справка о болезни опорно-двигательного аппарата с формулировкой «ограниченно годен». По данным издания, уведомления массово приходят жителям региона. Граждане опасаются, что Россия начала готовиться ко второй волне мобилизации.

«Вторая волна — колоссальные риски. Первая еще проходила на каком-то инерционном уровне, а вторая может привести к куда более тяжелым последствиям», — высказал мнение военный эксперт Антон Щепетнов.

Эксперт Антон Щепетнов оценивает вероятность второй волны мобилизации как низкую, но не исключает такой возможности. Эксперт также получил уведомление. Он проверил правильность внесенных данных. Антон Щепетнов посоветовал всем, кто получил уведомления, обновить данные. При необходимости можно связаться с комиссией по учету.

«Паника никому не поможет, но эти действия и элементарная информированность о происходящем каждому пойдут на пользу», — отметил эксперт.

