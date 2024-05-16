Председатель ГД Вячеслав Володин на странице в интернет- мессенджере высказал мнение, что Украина втягивает США и страны Европы в крупномасштабную войну, которая может затронуть все человечество.

Украинские депутаты настаивают на том, чтобы в Вашингтоне разрешили ВСУ наносить удары по всей территории России. Ранее США передавали Украине вооружения, которые способны поражать объекты на дальнем расстоянии. Теперь киевский режим настаивает на официальном разрешении применять против РФ эти вооружения.

«Этот путь ведет к трагедии, которая может затронуть все человечество», — написал Вячеслав Володин.

Председатель ГД высказал мнение, что в зоне СВО для Украины сложилась катастрофическая ситуация. Предвидя свое поражение, киевский режим призывает США и страны Европы становится непосредственными участниками вооруженного конфликта с Россией.

«Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам Российской Федерации потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны», — высказал мнение председатель ГД Володин.

Спикер уверен, что партнеры Киева должны осознать все последствия, которые настанут в случае их прямого участия в конфликте. У западных политиков в настоящее время есть все возможности, чтобы не допустить глобальной мировой войны.

Ранее мы сообщали, что украинская армия попыталась обстрелять Крым ракетами ATACMS.