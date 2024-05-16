Украинская армия попыталась обстрелять Крым ракетами ATACMS

Прошедшей ночью ВСУ пытались нанести удар по Республике Крым оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Российская ПВО своевременно перехватила боеприпасы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Слова его представителей привел ТАСС. Попытка атаки полуострова произошла в районе 23 часов прошедшей ночью. Украинская армия выпустила по Крыму оперативно-тактические ракеты ATACMS производства Соединенных Штатов.

«Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», - указали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что этой же ночью в Тульской области были перехвачены два украинских беспилотника. В этом регионе средства ПВО также оказались на высоте и вовремя отреагировали на угрозу.