Симоньян: заявления Путина сопоставимы с предложением Украине до начала СВО

Глава государства делал щедрые предложения по гарантиям безопасности в декабре 2021 года, но тогда был получен отказ. Международное сообщество не прислушивалось к проблемам на Донбассе, о которых неоднократно говорила Россия. Украина также не стала ничего менять, хотя получала десяток предупреждений. Тогда РФ оставалось лишь взяться за решение проблемы самостоятельно, путем спецоперации.

«Сказанное сегодня Начальником в МИДе сопоставимо с его же предложениями по гарантиям безопасности в декабре 2021 года. В тот раз они отказались. Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу. Думаю, в этот раз будет то же самое. Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши», — написала Маргарита Симоньян.

Напомним, Владимир Путин выступил перед руководством МИД РФ. Он отметил, что Россия готова сесть за стол переговоров при условии, что Украина даст гарантии безопасности (откажется от идеи вступления в НАТО), а также выведет все свои войска с присоединенных регионов РФ. Президент подчеркнул, что предложение по переговорам означает полное прекращение огня, а не заморозку конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о наказании Запада за неправомерное использование российских активов.