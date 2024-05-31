Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, какие законопроекты вступают в силу с 1 июня, сообщает правительственный портал.

Спикер напомнил, что в силу вступает закон о выдаче раненым военным СВО автомобилей с ручным управлением. Это позволит участникам спецоперации быть более мобильными. Ветераны будут быстрее адаптироваться и социализироваться. Автомобили будут выдавать тем участникам спецоперации, которым сложно передвигаться самостоятельно после ранения в зоне СВО.

Кроме этого законопроекта в силу вступит еще девять, в частности:

Недобросовестные ресурсоснабжающие компании будут обязаны выплатить штрафы в случае предоставления некачественных услуг.

Сумму алиментов будут учитывать по-новому при принятии заявлений на выдачу детских пособий.

Некоторые туристические тропы будет запрещено проходить без сопровождения инструкторов.

Несовершеннолетних будут привлекать к ответственности за определенные преступления.

Эксперты по требованию правительства проверять предприятия, которые загрязняют окружающую среду.

Иностранцы, которые намерены въехать на территорию РФ на 90 дней, обяжут в обязательном порядке регистрироваться.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил о государственном преступлении, которое совершил уже нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский.