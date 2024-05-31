Володин: в июне вступит в силу закон о выдаче автомобилей раненым участникам СВО
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, какие законопроекты вступают в силу с 1 июня, сообщает правительственный портал.
Спикер напомнил, что в силу вступает закон о выдаче раненым военным СВО автомобилей с ручным управлением. Это позволит участникам спецоперации быть более мобильными. Ветераны будут быстрее адаптироваться и социализироваться. Автомобили будут выдавать тем участникам спецоперации, которым сложно передвигаться самостоятельно после ранения в зоне СВО.
Кроме этого законопроекта в силу вступит еще девять, в частности:
- Недобросовестные ресурсоснабжающие компании будут обязаны выплатить штрафы в случае предоставления некачественных услуг.
- Сумму алиментов будут учитывать по-новому при принятии заявлений на выдачу детских пособий.
- Некоторые туристические тропы будет запрещено проходить без сопровождения инструкторов.
- Несовершеннолетних будут привлекать к ответственности за определенные преступления.
- Эксперты по требованию правительства проверять предприятия, которые загрязняют окружающую среду.
- Иностранцы, которые намерены въехать на территорию РФ на 90 дней, обяжут в обязательном порядке регистрироваться.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил о государственном преступлении, которое совершил уже нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский.