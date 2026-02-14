Володин запустил опрос: в Госдуме ищут связи между недавними нападениями подростков

В канале председателя Государственной Думы в МАХ после нескольких случаев нападения в учебных заведения начался опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми. Информация размещена на правительственном портале.

Председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал цель опроса. Он проинформировал о выводах экспертов — недавние происшествия в учебных заведениях могут быть связаны с досугом подростков — видеоиграми. Игровые платформы несут ряд угроз. В частности, увлечением несовершеннолетних пользуются злоумышленники. Они через платформы и сопутствующие приложения вовлекают подростков в другие чаты.

По мнению экспертов, в чатах несовершеннолетних могут вербовать для совершения различных преступлений, в том числе и нападений. Им демонстрируют запрещенный и деструктивный контент. Несовершеннолетним обещают оказать финансовую помощь в приобретении оружия и пересылают подробный алгоритм действий.

По словам председателя ГД, подобные противоправные действия в отношении несовершеннолетних граждан РФ нередко совершают украинские террористы. Одна из версий — недавние нападения, которые произошли в разных городах РФ, могут быть связаны между собой.

«Считаете ли вы правильным УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ВИДЕОИГРАМИ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ПОДРОСТКИ?» — задал вопрос подписчикам председатель Государственной Думы.

Ранее сообщалось, что вслед за стрельбой в Анапе спецслужбы предотвратили нападение на школу в Сочи.