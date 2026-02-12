«Хотел решить проблемы с классом»: вслед за стрельбой в Анапе спецслужбы предотвратили нападение на школу в Сочи

В Краснодарском крае зафиксирована серия инцидентов, связанных с вооруженными нападениями на учебные заведения. На фоне трагических событий в Анапе, где студент открыл стрельбу в техникуме, в Сочи правоохранителям удалось предотвратить аналогичное преступление, которое готовил 13-летний подросток. Об этом пишет РБК.

Лазаревский районный суд Сочи вынес решение о помещении шестиклассника в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком на 30 суток. Согласно материалам дела, мальчик с начала 2026 года вынашивал план террористической атаки на свою школу. В мессенджере Telegram он состоял в тематических группах, где обсуждал с единомышленниками способы совершения преступления и изучал видеозаписи похожих нападений. Свои действия школьник объяснил желанием разобраться с одноклассниками, при этом он не осознавал, что такая подготовка влечет за собой уголовную ответственность.

Ситуация в регионе остается напряженной из-за событий в Анапском индустриальном техникуме. Там 17-летний второкурсник пришел в здание с ружьем, убил охранника и ранил троих человек. Студенты, оказавшиеся в заблокированных аудиториях, в момент опасности массово отправляли родителям сообщения с признаниями в любви и просьбами о прощении. Сейчас силовые структуры Кубани ведут усиленную работу по выявлению потенциальных угроз в образовательной среде.

Ранее экс-подполковник ФСБ назвал атаки на военных и активистов диверсией.