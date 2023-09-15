Волонтер Фаст доставил в школу ДНР гуманитарную помощь из Германии

Николай Фаст получает вещи из Германии от единомышленников, а затем передает их жителям и организациям новых регионов. Также волонтеру переводят деньги, на которые он сам приобретает необходимые товары.

«Идет одежда, простынки, медицинские товары, например, одноразовые простыни, памперсы для взрослых. Есть костыли, ходунки, инвалидные коляски», - рассказал Николай.

В преддверии нового учебного года единомышленники прислали волонтеру пять школьных рюкзаков. Стало понятно, что пора навестить какую-либо школу. Заведение имени Стенина выбрано не случайно, потому что расположено в небольшом городке. Николай Фаст отмечает, что крупным городам оказывают большую поддержку. Находятся меценаты, которые помогают.

В гуманитарной посылке были не только рюкзаки, но и медикаменты, канцелярские принадлежности, сладости. Директор подсказала, что пожилым родственникам некоторых детей можно привести памперсы, простыни и лекарства.

«Мне рассказали о журналисте Стенине. Дело в том, что у меня за 10 месяцев работы на Донбассе появилось уже много знакомых журналистов. Вот я и решил поехать, посмотреть, как живет школа в деревне и какие там ученики», - рассказал Фаст.

Директор школы Надежда Кандаурова выразила благодарность волонтеру, отметив важность такой поддержки.

Николай Фаст не раз становился героем материалов РИА Новостей. Сейчас он живет в Донецке и развозит на машине с немецкими номерами гуманитарный груз. А раньше жил в Германии. Начались санкции против России. Дальнобойщики из РФ и Белоруссии остались заточены – ни выехать, ни деньги снять. Начал помогать им. Потом приехал в Россию с «гуманитаркой» и продолжил собирать деньги от соотечественников. Когда узнал, что власти интересуются им, понял, что возвращаться на Родину опасно.