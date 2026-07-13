На форуме Народного фронта «Все для Победы!» Михаил Галустян представил Владимиру Путину новое телевизионное шоу «Битва дронов». Участниками проекта станут бойцы СВО, студенты, блогеры и знаменитости, а президент назвал такую пропаганду «чрезвычайно важной». Об этом пишет РИА Новости .

В понедельник глава государства ознакомился с выставкой Народного фронта, где представлены ключевые направления работы, включая подготовку операторов БПЛА. Одним из разделов экспозиции стали учебные тренажеры и игры для освоения навыков управления дронами. Как рассказали организаторы, программа обучения уже запущена на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах при поддержке профильных министерств.

О будущем телепроекте президенту рассказал актер и ведущий Михаил Галустян. Он пояснил, что придуманное ими шоу «Битва дронов» призвано раскрыть тему беспилотников, сделать ее понятной, интересной и популярной. Съемки планируется проводить в живописных местах страны, а участниками станут бойцы СВО, студенты, блогеры и звезды, которые будут соревноваться в одной команде. По его словам, проект даст возможность проявить себя и продемонстрировать навыки всем желающим.

«Успехов, пропаганда — чрезвычайно важная вещь», — сказал Путин.

Ранее Путин ответил на просьбу ветерана СВО, потерявшего ноги на Курской дуге.