Волонтеры-клоуны появятся в российском регионе

В Кемеровском государственном университете и во Дворце молодежи в ноябре для всех совершеннолетних желающих начнутся занятия по больничной клоунаде, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Кузбасса.

По информации издания, пройти обучение может любой житель города при условии, если он готов применять теоретические навыки на практике. Волонтеры, которые станут учениками школы по больничной клоунаде, смогут помогать болеющим детям преодолевать страх и неприятные эмоции. Клоуны должны будут посещать юных пациентов, чтобы через творчество и игру помочь пройти им курс реабилитации.

По данным издания, во время обучения всем желающим расскажут об основах больничной клоунады, арт-терапии и сказкотерапии. Горожан научат развивать творческие способности и навыки организации мероприятий. В сообщении отмечено, что волонтеры должны пройти практику в местных больницах на безвозмездной основе. Для записи достаточно перейти по QR-коду, который указан на афише мероприятия. Занятия будут длиться на протяжении трех дней.

Ранее сообщалось, что конкурс на звание лидеров волонтерского движения стартовал в Подмосковье.