Конкурс на звание лидеров волонтерского движения стартовал в Подмосковье

В Подмосковье дали старт конкурсу амбассадоров волонтерского движения
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Подмосковье дали старт конкурсу амбассадоров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики.
«Важно не только помогать самим, но и уметь рассказать другим, как присоединиться к добрым делам. Именно амбассадоры станут проводниками этих знаний – они будут объяснять, как стать волонтером, какие возможности есть в их городе, кому и как можно помочь и многое другое», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
До 19 октября во всех округах региона пройдет внутренний отбор среди представителей волонтерских организаций. В его рамках кандидатам нужно будет выполнить конкурсное задание. После этого сформируют группу из 200 человек. Они 30 октября примут участие в региональном этапе. По итогам дня будут определены 100 лидеров, которые примут участие в специальном образовательном интенсиве в ноябре. После обучения амбассадоры отправятся по всему Подмосковью, чтобы делиться знаниями и запускать новые проекты.
Для участие в конкурсе нужно до 16 октября обратиться в волонтерский штаб своего муниципалитета.
