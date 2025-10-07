Конкурс на звание лидеров волонтерского движения стартовал в Подмосковье

«Важно не только помогать самим, но и уметь рассказать другим, как присоединиться к добрым делам. Именно амбассадоры станут проводниками этих знаний – они будут объяснять, как стать волонтером, какие возможности есть в их городе, кому и как можно помочь и многое другое», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

До 19 октября во всех округах региона пройдет внутренний отбор среди представителей волонтерских организаций. В его рамках кандидатам нужно будет выполнить конкурсное задание. После этого сформируют группу из 200 человек. Они 30 октября примут участие в региональном этапе. По итогам дня будут определены 100 лидеров, которые примут участие в специальном образовательном интенсиве в ноябре. После обучения амбассадоры отправятся по всему Подмосковью, чтобы делиться знаниями и запускать новые проекты.

Для участие в конкурсе нужно до 16 октября обратиться в волонтерский штаб своего муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды почетным гражданам региона.