Волонтеры «ЛизаАлерта» выступили против запрета электросамокатов в Кузбассе

Участники поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях выступили против запрета пользования электросамокатами в Кузбассе, сообщает sibdepo.ru .

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» Кузбасс рассказали, что в течение дня в рамках поисковых операций приходится ездить по всему городу. Волонтеры расклеивают объявления, опрашивают свидетелей или близких людей пропавшего.

Электросамокаты помогают волонтерам в быстром передвижении по городу. Активисты Кузбасса даже заключили договор с местной кикшеринговой компанией. Волонтеры же в свою очередь проходят обучение по езде на самокатах, чтобы обеспечивать безопасность окружающих.

«Использование самокатов для патруля и оклейки существенно экономит силы и время поисковиков!» — подтвердил инструктор школы «ЛизаАлерт» Виталий Бахарев в комментариях под постом.

Кузбассовцы же требуют запретить прокат электросамокатов. С подобным призывом 1 апреля появилась петиция, которую инициировали жители Новокузнецка. Автор петиции Алина Долгова рассказала, что ежедневно на нее наталкиваются подростки, которые на большой скорости мчатся на самокатах.

«Мои близкие люди являются водителями автомобилей и я переживаю за их безопасность из-за самокатчиков, которые постоянно выезжают на красный свет», — написала автор петиции Алина Долгова.

Ранее подмосковный травматолог Александр Григорьев рассказал, как обезопасить ребенка от травм при катании на велосипеде.