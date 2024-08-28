Волонтеры-нефтяники подарили детям с ограниченными возможностями подарки

Волонтеры-нефтяники в преддверии начала нового учебного года пришли в гости к подопечным уфимского Реабилитационного центра для детей и подростков, сообщило ИА «МедиаКорСеть».

Самое главное, что подарили ребятам волонтеры, — это ощущение праздника. В гости к ребятам с ограниченными возможностями пришел аниматор в костюме одной из главных героинь мультфильма «Фиксики». Дети играли, участвовали в конкурсах и танцевали. Для подопечных устроили шоу мыльных пузырей. Волонтеры также вручили каждому школьнику набор канцелярских принадлежностей. Многие ребята в этом году впервые сядут за школьные парты.

Волонтер Лилия Хусаинова рассказала, что подобные мероприятия проходят каждый год. Активист Никита Краснов добавил, что перед началом школьных будней для ребят особенно важно хорошо развлечься. Мама одной из подопечных рассказала, что встречи такого формата способствуют развитию детей, что особенно важно для речевых способностей и полноценной социализации.

Ранее сообщалось, что для сбора ребенка в школу, при условии что он не идет в первый класс, российской семье предстоит выделить из бюджета не менее 10 тыс. руб.