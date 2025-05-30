Волонтеры рассказали, как оказывают помощь жителям Донбасса

В Петрозаводске при поддержке местной мэрии и организации «Пища Жизни» в зимнем саду администрации правительства проходит выставка «Донбасс. Волонтеры. Истории», сообщил karelinform.ru.

По информации издания, волонтер Надежда Долгополова провела в Донбассе более года. Она не просто раздавала жителям региона еду, но и поддерживала морально, много разговаривала.

«Люди действительно нуждаются в мягком хлебе, в этом супчике гороховом, приготовленном с любовью, в этом борще, в этом пюре, просто в улыбке», — рассказала волонтер.

По информации издания, история волонтера представлена на выставке в виде фотографий. Ознакомиться с этими и другими работами можно на протяжении ближайшего месяца. В рамках выставки также был презентован документальный фильм «Герои среди нас».

По данным издания, лагеря «Пищи Жизни» расположены в прифронтовых городах Донбасса. Каждый день волонтеры готовят горячую еду и раздают ее тем, кто остался без комфортных условий проживания. Общественники начали оказывать помощь с 2014 года. Фотографы, рискуя жизнью, стараются снять все, что происходит в регионе. Один из фотографов проекта погиб в Алчевске. Трагедия произошла в 2022 году, когда ВСУ обстреляли благотворительную столовую. Общественники хотят рассказать всему миру, как жители страдают от агрессии Украины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье организовали мастер-классы для детей из Донецкой Народной Республики.