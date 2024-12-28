Вратарь ПСЖ Сафонов оплатил выезд волонтеров для расчистки черноморского побережья от мазута

Друг Матвея Сафонова Никита Сокол рассказал, что вратарь ПСЖ и сборной России по футболу оплатил выезд краснодарских волонтеров в Анапу для расчистки территории после разлива мазута, сообщил «Матч ТВ».

Никита Сокол поделился мнением, что о подобных случаях проявления добра важно рассказывать общественности. Возможно, поступок Сафонова станет мотивацией для других людей поступить аналогичным образом в случае наличия у них финансовой возможности.

Собеседник «Матч ТВ» отметил, что не является членом никакой волонтерской организации. Он объединился с другими неравнодушными людьми, чтобы ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. По его словам, на этой неделе в уборке принимали участие волонтеры из Краснодара.

«Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации», — сказал Сокол корреспонденту «Матч ТВ».

По словам Сокола, волонтеры потратили шесть часов на уборку территории. За это время им удалось собрать около 55 мешков. Общественники выполняли работу последовательно: выкапывали мазут из‑под песка и формировали из него горки. Так трактору будет удобнее собирать нефтепродукты. Кроме того, волонтеры доставали куски мазута из моря и грузили мешки в технику для дальнейшего вывоза.

Ранее сообщалось, что Сафонов попал на первую страницу журнала L`Equipe.