«Хладнокровный страж»: Сафонов попал на первую страницу журнала L`Equipe

Вратарь французского футбольного ПСЖ из России Матвей Сафонов оказался на первой странице журнала L`Equipe, сообщил портал «Спорт-Экспресс».

В третьем раунде Кубка Франции парижская команда сыграла вничью с «Лансом» 1:1, а в серии пенальти одержала победу 4:3 благодаря двум отбитым ударам Сафонова.

«Хладнокровный страж», — гласит заголовок.

Сафонов охарактеризовал встречу с «Лансом» как очень эмоциональную и предпочел не делиться своими секретами, касающимися отражения пенальти. На стадии 1/16 финала ПСЖ сразится против клуба «Эспали», представляющего пятый дивизион Франции.

Ранее сообщалось, что отстраненная ФИФА сборная РФ по футболу завершила год на 34-м месте в рейтинге.