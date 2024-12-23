«Хладнокровный страж»: Сафонов попал на первую страницу журнала L`Equipe
Вратарь ПСЖ из России Сафонов оказался на первой странице журнала L`Equipe
Фото: [flickr.com]
Вратарь французского футбольного ПСЖ из России Матвей Сафонов оказался на первой странице журнала L`Equipe, сообщил портал «Спорт-Экспресс».
В третьем раунде Кубка Франции парижская команда сыграла вничью с «Лансом» 1:1, а в серии пенальти одержала победу 4:3 благодаря двум отбитым ударам Сафонова.
«Хладнокровный страж», — гласит заголовок.
Сафонов охарактеризовал встречу с «Лансом» как очень эмоциональную и предпочел не делиться своими секретами, касающимися отражения пенальти. На стадии 1/16 финала ПСЖ сразится против клуба «Эспали», представляющего пятый дивизион Франции.
Ранее сообщалось, что отстраненная ФИФА сборная РФ по футболу завершила год на 34-м месте в рейтинге.