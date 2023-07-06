Вооруженное нападение на заправку: в Нижнем Новгороде предотвратили страшную трагедию

В ночное время суток на одной из автомобильной заправочной станции, расположенной по Московскому шоссе, сотрудники отдела вневедомственной охраны успели предотвратить убийство работника заправки, сообщает newsnn.ru .

В пресс-службе регионального управления Росгвардии подтвердили данные о нападении. На нижегородскую заправку пришел 40-летний мужчина, который находился в нетрезвом состоянии. Он вел себя агрессивно и спровоцировал конфликт с сотрудником автозаправочного комплекса. Во время ссоры разъяренный мужчина достал нож и угрожал, что убьет собеседника. Работник заправки успел нажать на «тревожную кнопку».

Впоследствии выяснилось, что мужчина с ножом ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности.