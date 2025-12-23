Вопреки всему: Дед Мороз и Снегурочка пришли к мальчику из Подмосковья, потерявшему пальцы после взрыва

Несмотря на тяжелую травму, десятилетний Глеб из Красногорска, пострадавший от взрыва самодельного устройства, ощутил поддержку со всей страны и получил новогодний визит сказочных гостей, сообщил REGIONS.

В начале ноября произошла трагедия: ребенок нашел на улице возле спортшколы коробку с деньгами, внутри которой было замаскировано взрывное устройство. В момент, когда мальчик попытался ее поднять, раздался взрыв.

Для спасения жизни и здоровья Глеба потребовалась сложнейшая шестичасовая операция в детском медицинском центре имени Л. М. Рошаля. Хирурги были вынуждены ампутировать четыре пальца на правой руке мальчика.

В трудный момент семья почувствовала поддержку. Сначала их навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. А после выписки мальчика 28 ноября с ними связались из администрации президента РФ — Владимир Путин лично выразил Глебу поддержку и пожелал скорейшего выздоровления.

Накануне Нового года, когда Глеб уже проходил реабилитацию, в его дверь постучали долгожданные гости — Дед Мороз и Снегурочка. Волонтеры в сказочных костюмах принесли мальчику подарки.

