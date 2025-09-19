Американская газета The Hill опубликовала статью под названием: «Путин выигрывает третью мировую войну». Автор материала перечисляет, чего удалось добиться российскому лидеру на политической арене.

Автор высказал мнение, что президент Путин действует медленно, но уверенно и эффективно. Его действия приводят к постепенному прекращению глобальной гегемонии Соединенных Штатов и радикальному изменению архитектуры международных экономических отношений, сформированной еще после завершения Второй мировой войны.

«Каким-то чудом, вопреки всему, президент России Владимир Путин побеждает в третьей мировой войне», — указано в статье издания The Hill.

По мнению автора материала, встреча на высшем уровне между лидерами РФ и Китая, состоявшаяся 1 сентября в Китае, продемонстрировала контуры нового мирового порядка. Знаковым событием стало собрание Шанхайской организации сотрудничества, на котором присутствовали более 20 мировых лидеров. В числе гостей оказались президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо — главы государств-членов НАТО. Также в работе форума принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, являющийся ключевым импортером российской нефти.

