Дональд Трамп объяснил, почему не станет просить Путина о прекращении огня

Дональд Трамп заявил, что сейчас не время просить Владимира Путина о прекращении огня на Украине, пообещав занять жесткую позицию в случае необходимости. Об этом сообщает РБК.

Президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Находясь на борту своего самолета, он заявил журналистам, что текущий момент считает неподходящим для обращений к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом о прекращении огня. При этом Трамп оставил за собой право действовать жестко, если подобные переговоры все же потребуются.

Эти комментарии прозвучали после его встречи с новым британским премьером Киром Стармером. По словам Трампа, Стармер согласен с тем, что европейским странам необходимо полностью отказаться от закупок российской нефти, чтобы ограничить финансирование действий Москвы.

Ранее сообщалось о том, что Трамп поставил условие для введения новых санкций против России.