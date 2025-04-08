Воробьев рассказал Путину о строительстве новых школ в 2025 году и соцгарантиях учителям Подмосковья

Во вторник, 8 апреля, состоялась встреча президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, в ходе которой был затронут ряд социально значимых тем. Одна из них — сфера образования. Ознакомиться с информацией можно на официальном сайте президента РФ.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах строительства порядка 25 школ в 2025 году. Особое внимание в регионе намерены уделить учителям. По мнению Воробьева, преподаватели благодаря различным социальным гарантиям должны быть уверены в стабильности своего будущего. Одна из таких программ — социальная ипотека, которую субсидирует региональное правительство. В рамках реализации проекта учителям оплачивают тело кредита. Преподаватели же выплачивают только проценты.

«Это порядка 20–26 тыс. руб. в месяц получается», — уточнил губернатор.

Губернатор также рассказал, что региональное правительство приглашает учителей. Первое, в чем оказывают помощь, это оплачивают аренду жилья.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочей встречи Воробьев также рассказал Путину о поддержке участников СВО.