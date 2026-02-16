Восемь лет у Оки: семья из Москвы составила личный рейтинг лучших деревень Подмосковья и нашла идеальное место

Семья москвичей после длительных поисков нового жилья в Подмосковье поделились личным рейтингом лучших деревень для жизни в регионе за городом, сообщил REGIONS.

Россияне рассказали, что на протяжении четырех лет каждые выходные они выезжали в небольшое путешествие вдоль Оки. Семью интересовало, какие деревни находятся вблизи, какие условия в них созданы. Так супруги составляли карту населенных пунктов, в которых хотели бы жить постоянно. Затем семья мониторила предложения на рынке недвижимости, ожидая подходящего варианта. В итоге москвичи восемь лет наслаждаются жизнью на высоком берегу Оки.

Глава семейства рассказал, что в деревне Смирновка рядом с Каширой продается дом. Это место также входило в авторский рейтинг семьи. Мужчина отметил, что Смирновка — идеальное место для поиска гармонии, где можно уединиться с природой.

«Дом, если честно, откровенно плох. Но место! Сама деревня — одна из лучших, настоящая жемчужина правобережья Оки», — признается автор истории.

Глава семейства назвал деревню камерной, уютной и тихой. Вековые дубы и огромные сосны, один из самых полноводных в Подмосковье родник — красота природы привлекает внимание. Мужчина высказал мнение, что для комфортной жизни в деревне важно иметь автомобиль. Ближайший магазин находится в Ожерелье.

