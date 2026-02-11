Весной счет заблокируют: владельцы дач и гаражей обязаны срочно заплатить налог, но не все

До начала дачного сезона владельцам участков и гаражей стоит проверить свои налоги и льготы, иначе можно встретить весну с пенями и заблокированными счетами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Ирина Зуй.

Какие налоги нужно закрыть до весны

Как отметила эксперт, у владельцев дач, гаражей и участков есть три ключевых обязательства:

Налог на имущество физлиц (дом, дача, гараж);

Земельный налог;

Транспортный налог, если автомобиль зарегистрирован на владельца гаража.

«Это обязательные ежегодные платежи, при просрочке начисляются пени, а в отдельных случаях налоговая может блокировать банковские счета», — отметила юрист.

Чаще всего, по ее словам, собственники забывают именно про земельный налог, особенно если участок куплен недавно или используется редко. Важно следить и за изменениями кадастровой стоимости: именно от нее зависит сумма налога, поэтому рост кадастровой стоимости автоматически увеличивает нагрузку на владельца.

Юрист рекомендовала обязательно:

Проверить личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;

При сомнениях обратиться в свою инспекцию и сверить, нет ли задолженности или неверных начислений.

Фото: [ istockphoto.com/SelectStock ]

Какие льготы можно оформить уже сейчас

Отдельные категории граждан могут существенно сократить налоговую нагрузку, если вовремя заявят о своих правах.

«Пенсионеры освобождены от уплаты налога на один объект каждого вида имущества — это может быть жилой дом, квартира или гараж. Для оформления достаточно подать заявление в налоговый орган и приложить копию пенсионного удостоверения», — напомнила Зуй.

По ее словам, многодетные семьи обычно получают льготу по земельному налогу — налоговая база уменьшается на часть площади участка (как правило, около 6 соток, но точный размер зависит от муниципалитета). Инвалиды I и II групп могут быть освобождены от налога на имущество на одну квартиру, дом или иной объект, а также могут получить пониженную ставку по земельному налогу.

Какие документы подготовить заранее

Чтобы не переплачивать весной и не стоять в очередях, юрист посоветовала оформить льготы осенью-зимой и собрать базовый пакет документов:

Копия паспорта;

Пенсионное удостоверение — для пенсионеров;

Документы, подтверждающие статус многодетной семьи (справка о составе семьи, свидетельства о рождении детей);

Справка об инвалидности — для инвалидов I и II групп.

«Обращаться за льготами лучше заблаговременно, а не в последний момент, когда уже подошли сроки уплаты налогов. Это позволит без спешки подтвердить статус, учесть льготы при расчетах и минимизировать расходы в предстоящем сезоне», — подчеркнула специалист.

