Весной счет заблокируют: владельцы дач и гаражей обязаны срочно заплатить налог, но не все
Юрист Зуй посоветовала уплатить налог за дачу до наступления весны
Фото: [istockphoto.com/elenaleonova]
До начала дачного сезона владельцам участков и гаражей стоит проверить свои налоги и льготы, иначе можно встретить весну с пенями и заблокированными счетами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Ирина Зуй.
Какие налоги нужно закрыть до весны
Как отметила эксперт, у владельцев дач, гаражей и участков есть три ключевых обязательства:
- Налог на имущество физлиц (дом, дача, гараж);
- Земельный налог;
- Транспортный налог, если автомобиль зарегистрирован на владельца гаража.
«Это обязательные ежегодные платежи, при просрочке начисляются пени, а в отдельных случаях налоговая может блокировать банковские счета», — отметила юрист.
Чаще всего, по ее словам, собственники забывают именно про земельный налог, особенно если участок куплен недавно или используется редко. Важно следить и за изменениями кадастровой стоимости: именно от нее зависит сумма налога, поэтому рост кадастровой стоимости автоматически увеличивает нагрузку на владельца.
Юрист рекомендовала обязательно:
- Проверить личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;
- При сомнениях обратиться в свою инспекцию и сверить, нет ли задолженности или неверных начислений.
Фото: [istockphoto.com/SelectStock]
Какие льготы можно оформить уже сейчас
Отдельные категории граждан могут существенно сократить налоговую нагрузку, если вовремя заявят о своих правах.
«Пенсионеры освобождены от уплаты налога на один объект каждого вида имущества — это может быть жилой дом, квартира или гараж. Для оформления достаточно подать заявление в налоговый орган и приложить копию пенсионного удостоверения», — напомнила Зуй.
По ее словам, многодетные семьи обычно получают льготу по земельному налогу — налоговая база уменьшается на часть площади участка (как правило, около 6 соток, но точный размер зависит от муниципалитета). Инвалиды I и II групп могут быть освобождены от налога на имущество на одну квартиру, дом или иной объект, а также могут получить пониженную ставку по земельному налогу.
Какие документы подготовить заранее
Чтобы не переплачивать весной и не стоять в очередях, юрист посоветовала оформить льготы осенью-зимой и собрать базовый пакет документов:
- Копия паспорта;
- Пенсионное удостоверение — для пенсионеров;
- Документы, подтверждающие статус многодетной семьи (справка о составе семьи, свидетельства о рождении детей);
- Справка об инвалидности — для инвалидов I и II групп.
«Обращаться за льготами лучше заблаговременно, а не в последний момент, когда уже подошли сроки уплаты налогов. Это позволит без спешки подтвердить статус, учесть льготы при расчетах и минимизировать расходы в предстоящем сезоне», — подчеркнула специалист.
Ранее сообщалось, что дачникам купить сейчас, чтобы не переплачивать весной.