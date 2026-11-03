Воспитательницу осудили за ограничение свободы двухлетних близнецов

В Серове суд вынес приговор бывшей воспитательнице детсада: женщину признали виновной в ограничении свободы и применении силы к двухлетним близнецам, сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, подсудимая находилась на смене и отвечала за присмотр за группой детей, среди которых были двухлетние брат и сестра — близнецы. Согласно материалам дела, 11 июня 2026 года женщина отреагировала на активные движения мальчика радикальным способом: чтобы остановить ребенка, она использовала его же колготки, закрепив их таким образом, что малыш оказался привязан к стульчику.

По информации издания, действия сотрудницы фактически лишили ребенка возможности свободно перемещаться, что квалифицировано как незаконное ограничение свободы, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным издания, спустя две недели ситуация повторилась, но уже с сестрой мальчика. В тот день воспитатель зашла в туалет, где находилась девочка, и, схватив ребенка, подняла ее над полом. Далее женщина принудительно переместила малышку в игровую комнату, усадила на стул и нанесла удар в область груди. Действия причинили ребенку физическую боль и были расценены следствием как жестокое обращение.

По итогам разбирательства Серовский районный суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно. При этом суд установил испытательный срок продолжительностью один год: в течение этого времени поведение осужденной будет находиться под контролем. Кроме того, суд обязал женщину выплатить ₽145 тыс. в качестве компенсации морального вреда пострадавшим детям.

Трудовые отношения с воспитательницей были прекращены сразу после выявления проступка. Руководство дошкольного учреждения сочло ее действия аморальными и абсолютно несовместимыми с педагогической деятельностью, поэтому сотрудница была уволена.

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