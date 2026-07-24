Мурал с панорамой мегаполиса появился на фасаде будущей школы в ЖК «Мытищи Парк»

В жилом комплексе «Мытищи Парк» в Мытищах продолжается строительство второй школы, рассчитанной на 850 мест, от Группы «Самолет», со стороны внутреннего двора здание украсило декоративное панно из керамической плитки с изображением городского пейзажа. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строй готовность нового объекта инфраструктуры превысила 60%, его введут в эксплуатацию в 1 квартале 2027 года. Площадь здания превысит 11,7 тыс. кв. м, в нем разместят учебные кабинеты, специализированные классы с лабораториями, мастерские для кулинарии, шитья и работы по дереву и металлу, помещения групп продленного дня, информационно-библиотечный центр с читальным залом, зоной аудирования и медиатекой и не только. На прилегающей территории появятся футбольное поле, площадки для выполнения нормативов ГТО, игры в баскетбол и волейбол, учебно-опытный участок для выращивания культур, а также зоны для подвижных игр и спокойного отдыха.

На территории комплекса уже построены пять жилых корпусов, детский сад на 200 мест и школа для 1100 учеников.

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