ВОЗ: подростки стали меньше пользоваться презервативами

Раз в четыре года ВОЗ проводит исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC). С 2021 по 2022 год сотрудники организации обращались к ребятам с разными вопросами, которые касаются интимной близости.

Выяснилось, что каждый пятый 15-летний мальчик и каждая седьмая девочка такого же возраста имели первый сексуальный контакт. В опросе приняли участие несовершеннолетние из 42 стран Европы, Центральной Азии и Канады.

30% сексуально активных мальчиков и 31% девочек ответили, что при последнем половом акте не использовали ни один из методов контрацепции. Подростки обоих полов начиная с 2014 года реже пользуются презервативами. В ВОЗ обеспокоены подобной тенденцией, ведь несовершеннолетние могут стать родителями в слишком юном возрасте или заразиться инфекциями. Аборт негативно отражается на физическом и моральном развитии. РБК выяснил, какая ситуация складывается в России.

«Ситуация с использованием презервативов у подростков всегда была в норме, тем более сейчас они очень хорошо информированы», — сказала РБК президент Ассоциации детских и подростковых гинекологов России Елена Уварова.

Елена Уварова сообщила, что в школьную программу по дисциплине «Основы безопасности и защиты Родины» внесены темы о демографии, семье и репродуктивном здоровье.

Ранее сообщалось, что россияне потратили на средства контрацепции за полгода 19,3 млрд руб.