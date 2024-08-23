19,3 млрд руб. россияне потратили на средства контрацепции за полгода

За первую половину 2024 года россияне потратили в аптеках 19,3 млрд руб. на покупку презервативов и противозачаточных таблеток. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group.

Отмечается, что сумма стала рекордной за последние пять лет. Продажи выросли как в денежном, так и в количественном выражении.

За аналогичный период прошлого года жители России потратили на средства контрацепции на 2,6 млрд руб. меньше — 16,7 млрд руб.

За первое полугодие 2022 года российские аптеки заработали порядка 17 млрд руб. на контрацептивах, за 2021-й — 13,4 млрд руб.

Подчеркивается, что продажи средств защиты выросли и в онлайн-магазинах. На Wildberries их стали покупать в четыре раза чаще.

Ранее акушер-гинеколог из Казани рассказал, с чем связано снижение количества абортов в России. По словам эксперта, это вызвано повышением сексуальной грамотности населения и доступностью средств защиты.