Возбуждено уголовное дело по факту гибели 9-летнего ребенка: его друга успели спасти

По информации ведомства, трагический инцидент произошел на реке. Дети 9 лет зашли на частично покрытую льдом акваторию реки Усмани. Оба школьника провалились под лед. Они громко звали на помощь. Вблизи находился человек, который стал свидетелем происшествия. Ему удалось спасти одного из мальчиков. Трагедия произошла в понедельник, 15 декабря.

Правоохранители просят российских родителей провести с детьми профилактические беседы. Следственное управление СК России в Воронежской области призывает граждан быть бдительными в период тонкого льда.

Ведомство обращает особое внимание на две ключевые группы риска: детей, оставленных без присмотра у воды, и взрослых, в частности рыбаков-зимников, которые, полагаясь на свой опыт, часто пренебрегают правилами безопасности и оказываются в опасной ситуации.

«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти несовершеннолетнего, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в сообщении ведомства.

