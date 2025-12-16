Трагедия в школе Одинцово: в администрации рассказали, какая помощь ждет близких погибшего школьника
Администрация Одинцова: семье погибшего в Горках-2 мальчика окажут помощь
Фото: [Медиасток.рф]
В администрации Одинцовского округа REGIONS сообщили, что родственникам погибшего школьника окажут необходимую помощь.
По информации издания, на место происшествия прибыл глава округа. Школьников эвакуировали из здания учебного заведения. Охранник, которого ранили, доставлен в Одинцовскую больницу. Мужчине оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
В администрации рассказали, что причины трагического инцидента будут тщательно проанализированы. Важная задача — приложить максимальные усилия для недопущения подобных происшествий в будущем.
«Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве», — проинформировали в администрации.
В администрации рассказали, что с близкими погибшего ребенка в настоящее время работают психологи.
Во вторник, 16 декабря, на территории подмосковного поселка Горки-2 произошел инцидент. По предварительным данным, подросток, учащийся 9 класса, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудника охраны и учащегося начальных классов Успенской школы. В результате инцидента 10-летний ребенок получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
