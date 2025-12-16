Трагедия в школе Одинцово: в администрации рассказали, какая помощь ждет близких погибшего школьника

В администрации Одинцовского округа REGIONS сообщили , что родственникам погибшего школьника окажут необходимую помощь.

По информации издания, на место происшествия прибыл глава округа. Школьников эвакуировали из здания учебного заведения. Охранник, которого ранили, доставлен в Одинцовскую больницу. Мужчине оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

В администрации рассказали, что причины трагического инцидента будут тщательно проанализированы. Важная задача — приложить максимальные усилия для недопущения подобных происшествий в будущем.

«Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве», — проинформировали в администрации.

В администрации рассказали, что с близкими погибшего ребенка в настоящее время работают психологи.

Во вторник, 16 декабря, на территории подмосковного поселка Горки-2 произошел инцидент. По предварительным данным, подросток, учащийся 9 класса, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудника охраны и учащегося начальных классов Успенской школы. В результате инцидента 10-летний ребенок получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

