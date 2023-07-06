Возгорание на шахте: В Оренбургской области эвакуировали 424 человека

На момент возгорания шахтеры находились на глубине более 1000 метров, но сотрудникам МЧС удалось поднять всех на поверхность, сообщает 56orb.ru .

Авария произошла на шахте в Гайском горно-обогатительном комбинате Оренбургской области 5 июля. Причина – возгорание буровой установки «Бумер». В региональном МЧС проинформировали, что никто из работников не пострадал. Сотрудникам горноспасательной команды удалось оперативно вывести всех работников предприятия из зоны задымления на поверхность.

Для выяснения причин возгорания создана специализированная комиссия, по итогам работы которой будет принято решение о привлечении к ответственности виновных или о ремонте необходимого оборудования. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме.