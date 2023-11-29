«Возможностями не обладает»: Эксперт пояснил, сможет ли РФ победить НАТО военным путем

Эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF высказал мнение, что НАТО не сможет остановить войска РФ в случае военного нападения на альянс.

Военный эксперт считает, что задача НАТО - не позволить России подойти к границам стран, которые входят в альянс. Сделать это можно при условии военного сдерживания, то есть военный альянс должен демонстрировать свою силу и конкурентоспособность. Если же Россия решит идти в наступательные действия, то НАТО должны остановить войска на границе, что на данный момент нереально.

«А к настоящему времени НАТО такими возможностями не обладает. С этим согласны все страны НАТО.», - высказал мнение военный эксперт Кристиан Меллинг

НАТО не способно противостоять РФ по разным причинам: нет квалифицированных специалистов и необходимого количества личного состава, не сформированы необходимые штабы и нет запасов боеприпасов. Эксперт отмечает, что есть и другие причины. Уровень обороноспособности всей Европы на данный момент крайне низкий.

Президент Владимир Путин публично заявлял, что Россия не намерена вступать в прямое столкновение с НАТО. При этом, предупреждал, что если альянс первым нанесен удар, то РФ будет вынуждена отвечать на агрессию.