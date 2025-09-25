«Возможны заморозки»: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале проинформировал, что ночь на 25 сентября стала самой холодной для жителей Москвы с начала календарной осени.

Как сообщает метеостанция на ВДНХ, прошедшей ночью в Москве был зарегистрирован воздушный минимум на уровне +5,8 градуса. По утверждению эксперта, это самая низкая температура с наступления сентября. Предыдущий рекордный показатель, составлявший +6,4 градуса, был обновлен после того, как он держался с 13 сентября.

«Ближайшие три ночи в столице пройдут при температуре +3…+8°. В ночь на понедельник температура опустится до 0…+5°, а во вторник ожидается близкой к 0° – возможны заморозки», — написал эксперт.

По сведениям синоптиков, рекорд также был отмечен и в Санкт-Петербурге, где минимальный термометр зафиксировал значение +3,3 градуса, о чем свидетельствуют данные городской метеостанции. Прежний минимальный показатель был отмечен днем ранее, 24 сентября.

Согласно прогнозу специалистов, до середины будущей недели в ночные часы жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает температура, которая будет колебаться в диапазоне от +2 до +7 градусов.

По данным синоптика, до середины следующей недели жители и гости Санкт-Петербурга будут наблюдать на термометрах в ночное время суток температуру в пределах от +2 до +7°.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали дождь и до +11 градусов в Подмосковье 25 сентября.